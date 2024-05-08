مؤشر نيكاي يتراجع مثأثرا بإعلان أرباح شركات

انخفض مؤشر نيكاي الياباني أكثر من 1 % اليوم متراجعا من أعلى مستوياته في أسابيع عدة الذي سجله الجلسة السابقة، مثأثر بإعلان أرباح شركات وبعدم وجود أي إشارات جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 1.6 % عند 38202.37 نقطة، متراجعا 632.73 نقطة ليمحو مكاسب أمس الثلاثاء.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.45 % إلى 2706.43 نقطة.

وارتفع مؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء، إذ أدى انخفاض غير متوقع في نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى طمأنة الأسواق بأن خفض أسعار الفائدة ربما لا يزال على جدول أعمال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وتعثرت وول ستريت الليلة الماضية بسبب عدم وجود أدلة جديدة لتأكيد موعد وحجم الخفض المحتمل للفائدة، ما قلل من الزخم على مؤشر نيكاي.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير استراتيجيي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس أسيت مانجمنت: "توقيت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية سيؤثر بشكل كبير في الأسهم اليابانية".

وأضاف أنه إذا تراجع التضخم في الولايات المتحدة وزادت فرصة خفض أسعار الفائدة، فإن الأسهم اليابانية ستقتفي أثر وول ستريت في الارتفاع.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.5 %، وخسر سهم سوفت بنك جروب التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي 1.7 %.

ومع قلة الأخبار السياسية التي تحرك السوق اليوم الأربعاء، سيطرت أرباح الشركات وجني الأرباح على تحركات السوق.

وهبطت أسهم نينتندو 5.4 % بعد أن قالت شركة ألعاب الفيديو إنها تخطط للإعلان عن ما سيخلف وحدات سويتش، بينما هوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 7.3 %.

وقلصت شركة تويوتا لصناعة السيارات خسائرها ليتراجع سهمها 0.6 % بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية فصلية قياسية.

وانخفض سهم فاست ريتيلينغ المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 2.3 % بعد أن دفعت أنباء زيادة المبيعات المحلية في أبريل مقارنة بالعام السابق السهم للصعود 3.2 % أمس الثلاثاء.