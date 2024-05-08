"أرامكو" تمنح مساهميها أعلى عائد توزيع نقدي بين عمالقة النفط عالميا

ارتفع عائد التوزيع النقدي لشركة أرامكو السعودية إلى أعلى مستوياته، نتيجة زيادة التوزيعات النقدية في الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى تاريخي للمرة الثانية على التوالي بقيمة 116.5 مليار ريال.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، أصبح عائد التوزيع النقدي لآخر 12 شهرا 6.2 %، وفق سعر السهم اليوم الثلاثاء البالغ 30 ريالا للسهم.

يفوق هذا العائد عمالقة النفط عالميا الذي يتراوح عائد التوزيع النقدي لهم بين 4.8 % و3.3 %، وهم شركات إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

رفعت "أرامكو السعودية" توزيعاتها عن الربع الأول 59 % على أساس سنوي، فيما تتوقع الشركة توزيع أعلى أرباح نقدية في تاريخها خلال 2024 بقيمة 466.1 مليار ريال بزيادة 27 % عن العام الماضي مع اعتماد سياسة ربط التوزيعات بالأداء للربع الرابع على التوالي.

كانت الشركة قد أعلنت في أغسطس 2023 عزمها ربط التوزيعات بالأداء وأن تمثل التوزيعات ما بين 50 إلى 70 % من التدفق النقدي الحر.

توزيعات الربع الأول 2024 مربوطة بكامل الأداء في النتائج السنوية لعامي 2022 و2023.

كانت الشركة قد وزعت المبلغ ذاته عن الربع الرابع 2023 كثالث ربع يطبق خلاله ربط التوزيعات بالأداء.

وحدة التحليل المالي