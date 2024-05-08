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  • مؤسسة بحثية : 30 % من كهرباء العالم تأتي الآن من مصادر الطاقة المتجددة

مؤسسة بحثية : 30 % من كهرباء العالم تأتي الآن من مصادر الطاقة المتجددة

مؤسسة بحثية : 30 % من كهرباء العالم تأتي الآن من مصادر الطاقة المتجددة
بروكسل: د ب ا
  • الاربعاء 8 مايو 2024 8:00 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 8 مايو 2024 8:03 صباحا

تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30 % من عمليات توليد الكهرباء في العالم، وفقا لتقرير نشرته مؤسسة بحثية اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان لمؤسسة "إمبر" البحثية في مجال الطاقة "دفع النمو في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح العالم إلى تجاوز نسبة 30 % من عمليات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة لأول مرة في 2023".

ووفقا للتقرير، نمت حصة الطاقة المنتجة باستخدام مصادر متجددة من 19 % في 2000 إلى أكثر من 30 % في 2023، وكل هذا النمو يعود إلى زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وجاء في البيان أن "النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد أوصل العالم إلى نقطة تحول حاسمة، على الأرجح هذا العام، حيث يبدأ توليد الكهرباء بالطاقة التقليدية في الانخفاض على المستوى العالمي"، مشيرا إلى أن أرقام 2023 تأتي من 80 دولة تمثل 92 % من الطلب العالمي على الطاقة.

 

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