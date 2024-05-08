النفط يتراجع مع مؤشرات ضعف للطلب نتيجة زيادة المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود في أمريكا بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لتكتل أوبك+ في الشهر المقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.36 % إلى 82.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.32 % إلى 78.13 دولار للبرميل.

وشهد الخامان تراجعا محدودا في الجلسة الماضية بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط بعد تقرير لتوقعات وكالة الطاقة الدولية صدر أمس الثلاثاء.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 3 مايو وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وأضافت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضا.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية لمخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كما ضغطت على الأسواق توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في تكتل (أوبك+) قبل اجتماع للسياسة في 1 يونيو.

وقال محللون من آي إن جي "تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بسبب تزايد الجلبة المحيطة بسياسة إنتاج أوبك+، التوقعات هي أن الدول الأعضاء ستمدد الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات لما بعد الربع الثاني"، كما شكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في غزة ضغطا إضافيا على الأسعار في الجلسات السابقة.