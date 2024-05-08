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"تيك توك" يرفع شكوى ضد الولايات المتحدة بعد قانون يهدد بحظره

"تيك توك" يرفع شكوى ضد الولايات المتحدة بعد قانون يهدد بحظره
أقر الكونغرس الأمريكي في نهاية أبريل نصا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرا.
الفرنسية : سان فرانسيسكو
  • الاربعاء 8 مايو 2024 4:15 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 8 مايو 2024 11:06 صباحا

قدم تطبيق تيك توك وشركة "بايتدانس" الصينية المالكة له، شكوى ضد الولايات المتحدة، عادين أن القانون الذي يفرض إنذارا نهائيا على منصة الفيديو الشهيرة ويهدد بحظرها في البلاد العام المقبل "غير دستوري".
وأقر الكونغرس الأمريكي في نهاية أبريل نصا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر "أبل" و"غوغل" على الأراضي الأمريكية.
ويرى التطبيق وشخصيات عديدة ومنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي. ويستخدم تيك توك 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.

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وقال محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن "لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونا يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".
وبموجب النص، سيتعين على الشركة الأم "بايتدانس" قطع علاقاتها بتيك توك وبيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يوما قابلة للتمديد من قبل البيت الأبيض لمدة 90 يوما، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.

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