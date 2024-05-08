"ستاندرد آند بورز" يرتفع و"داو جونز" يسجل أطول سلسلة مكاسب في 2024

احتفظ المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي بمكاسبهما ليغلقا مرتفعين اليوم ويمددا سلسلة مكاسب حديثة بدفعة من تجدد توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا العام.

ودفعت المكاسب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى رابع إغلاق مرتفع على التوالي وإلى أفضل سلسلة مكاسب منذ مارس. أما المؤشر داو جونز الصناعي، فإنه الآن في أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2023، إذ صعد لخامس جلسة على التوالي.

داو جونز يرتفع 0.22 % مع زيادة رهانات خفض الفائدة

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.75 نقطة (0.13 %+) ليغلق عند 5187.49 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 16.69 نقطة (0.10 %-) ليصل إلى 16332.56 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 26.18 نقطة (0.07 +) إلى 38878.45 نقطة.