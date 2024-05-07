مجلس الوزراء السعودي يوافق على تطبيق القرار الخليجي بإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم



وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب).

كما وافق المجلس على تحويل "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة" إلى هيئة باسم "الهيئة السعودية للمياه"، وتعديل اسم "هيئة تنظيم المياه والكهرباء"، ليكون "الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء".

ووافق في قرار آخر على تنظيم هيئة الصحة العامة، وقال فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي في بوست له على منصة "X" إن القرار يشكل خطوة داعمة لمسيرة برنامج تحول القطاع الصحي وجهوده الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع حيوي، صحته آمنة ومزدهرة، ويعزز الأمن الصحي عبر الرصد المتكامل ووضع التدخلات الوقائية.

وفي شأن آخر، تطرق مجلس الوزراء إلى ما تم الاتفاق عليه بين السعودية وأوزبكستان وأذربيجان في مجال الطاقة والذي عكس الالتزام تجاه استدامة واستقرار أسواق البترول، والمضي قدما بالتعاون في مجالات الطاقة النظيفة بما يسهم في تحقيق تحول عالمي منظم للطاقة.

