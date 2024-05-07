549 برنامجا للشركات الناشئة بجامعات السعودية وإغلاق جولات استثمار بـ 2 مليون ريال

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حزمة من البرامج والخدمات للشركات الناشئة في الجامعات السعودية بلغ عددها 549 برنامجا وخدمة، وإجمالي أكثر من 900 ساعة من الجلسات الاستشارية والتدريبية، بمشاركة 70 مدربا ومستشارا، وإغلاق 6 جولات استثمارية بقيمة مليوني ريال.

جاء ذلك ضمن برنامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية مطلع العام الماضي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الجامعي بالمملكة، وتمكين اقتصاد المملكة وتنميته، وتعزيز الاستدامة في المشاريع الريادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومعالجة جميع التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال، ما يساعد على نمو أعمالهم وتوسعها.

وأسهم البرنامج في تخريج 75 شركة ناشئة جامعية، بالتعاون مع ثلاث جامعات حكومية ابتداء من جامعة الإمام محمد بن سعود في مدينة الرياض، وجامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، كما احتفت "منشآت" اليوم بتخريج 25 شركة ناشئة في حاضنة أعمال جامعة القصيم.

ويعد برنامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث عكفت الحاضنة على دعمهم في تحويل مشاريعهم الجامعية إلى مشاريع ريادية مؤهلة لدخول السوق والحصول على الفرص الاستثمارية، كما أسهمت الخدمات الداعمة خلال فترة البرنامج في نمو عدد عملاء الشركات بنسبة بلغت 35 في المائة، إضافة إلى إغلاق جولتين استثماريتين بحجم يقارب 500 ألف ريال.