تعاون مشترك لتطوير برامج ريادة الأعمال في القطاعات الثقافية السعودية

أبرمت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم للتعاون المشترك في تطوير المشاريع والفرص المحتملة للتعاون في مختلف المجالات الثقافية تضمنت عدة مجالات على رأسها تطوير وتنفيذ برامج ريادة الأعمال. ويسعى الجانبان إلى تطوير القطاع الثقافي السعودي، وتمكين المواهب المحلية، وتنمية قدراتهم العلمية والمعرفية في مختلف القطاعات الثقافية، وتعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية بالمملكة، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وشملت مذكرة تفاهم "الثقافة" و"كاوست" تنظيم البرامج الأكاديمية، والتنفيذية، والإثرائية، والدراسات والأبحاث الأكاديمية المشتركة، إضافة إلى عدةِ مجالات خاصة بالهيئات الثقافية.

ومن أبرز المجالات التي شملتها الاتفاقية الموقعة اليوم بجدة بين حامد فايز نائب وزير الثقافة والبروفيسور توني تشان رئيس "كاوست" مشاريع التراث الثقافي المغمور واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيئة التراث وإمكانية رعاية الجامعة للأبحاث المتعلقة في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الآثار والتراث وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بعناصر التراث العالمي المادي وغير المادي في المملكة من خلال الخبراء من كلا الطرفين.

وفيما يخص هيئة الأزياء تناولت المذكرة تطوير وتنفيذ برامج ريادة الأعمال، وتوطين المهارات ذات العلاقة، ومبادرات البحث والابتكار في مجال المواد والأزياء وعلم النسيج، والتعاون في تقديم التدريب وفرص التوظيف للشباب السعودي في قطاع الأزياء.

أما ما يتعلق بهيئة الفنون البصرية فقد تضمنت المذكرة التعاون في تقديم منح بحثية، ومنح ابتكار للممارسين الفنيين. وفي الوقت ذاته اشتملت مجالات التفاهم مع هيئة المسرح والفنون الأدائية على إمكانية الاستفادة من البرامج التدريبية الحالية "مغامرات ريادة الأعمال"، وإشراك الممارسين والفنانين في القطاع لتطوير مهاراتهم الفنية وقدراتهم على تنظيم المشاريع، ومساعدتهم على إطلاق وتنمية أعمال ناجحة، وتعزيز الابتكار والإبداع في كل من مجتمعات الفنون والأعمال.