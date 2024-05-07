"الصناعة" تكشف عن فتح آفاق لمنتجات بتروكيماوية جديدة لصناعة السيارات والآلات

كشف خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عن إطلاق منتجات بتروكيماوية ستفتح آفاقا جديدة في صناعة السيارات والآلات والمعدات والتطبيقات الصناعية ذات التعقيدات الصناعية الأكبر .

وقال في جلسة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات ودورها في تعزيز التنافسية الصناعية قبل قليل في الرياض، إن أهم مقومات التكامل ما بين القطاعين الحكومي والخاص يتجسد في إطلاق لجنة تكامل سلاسل الإمداد التي تعد ممكنا رئيسا للتأكد من وصول مواد يحتاج إليها القطاع الصناعي في التطبيقات الصناعية في الكميات المستهدفة.

ومن المعلوم أن منصة لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات أطلقت في يناير الماضي، وهي خدمة دعم طلبات المواد الخام البتروكيماوية على منصة صناعي لدعم الصناعات التحويلية، التي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع التحويلية الحالية وزيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، ما يعزز من تكامل سلاسل الإمداد لقطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية.

من جهته قال المهندس صهيب العماش المدير العام لدعم المشاريع الاستثمارية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال عرضة الإستراتيجية الوطنية للصناعة في جلسات منتدى أسبوع الرياض الدولي لصناعة الدورة الثانية في الرياض اليوم، إنه يتم العمل على دراسة أكثر من 300 فرصة استثمارية بحجم يقدر بـ 47 مليار ريال، مبينا أن حجم المشاريع الاستثمارية الحالية في القطاعات المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة يبلغ 313.3 مليار ريال لعدد من المشاريع التي تصل إلى 1277 مشروعا منها 917 في القطاعات الاستراتيجية .

العماش أكد اعتماد 454 فرصة استثمارية في القطاعات المستهدفة بالاستراتيجية بحجم استثمارات بلغ 143 مليار ريال.

وقال المهندس سعد الشريف المدير العام للصناعات التحويلية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الجلسة، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف رفع الإنتاج من الصناعات التحويلية أكثر من أربع أضعاف الحالي، مبينا أن صادرات السعودية للصناعات التحويلية نمت تقريبا إلى 900 ألف طن خلال عامين أي تحديدا من فترة 2021 إلى 2023، مما يشكل نموا سنويا مركبا بنسبة 12% ، سيكون له أثر على الميزان التجاري وكذلك الناتج المحلي.