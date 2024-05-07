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  • أشباه الموصلات العالمية تحقق مبيعات بـ 137.7 مليار دولار في الربع الأول

أشباه الموصلات العالمية تحقق مبيعات بـ 137.7 مليار دولار في الربع الأول

أشباه الموصلات العالمية تحقق مبيعات بـ 137.7 مليار دولار في الربع الأول
الاقتصادية - واشنطن
  • الثلاثاء 7 مايو 2024 5:45 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 7 مايو 2024 5:45 مساء

بلغت المبيعات العالمية لأشباه الموصلات 137.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 15.2 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023 لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 5.7 % وذلك بحسب ما أعلنته جمعية صناعة أشباه الموصلات.
مبيعات مارس الماضي انخفضت 0.6 % مقارنة بشهر فبراير 2024.
قال جون نيوفر الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية صناعة أشباه الموصلات في بيان على موقع الجمعية: "كانت مبيعات أشباه الموصلات العالمية في الربع الأول أعلى بكثير من إجمالي الربع الأول من العام الماضي، لكنها تراجعت إلى حد ما على أساس شهري ومن ربع إلى ربع، وعلى الرغم من ذلك نتوقع أن تستمر السوق في النمو خلال الفترة المتبقية من العام".
على المستوى الإقليمي، ارتفعت المبيعات على أساس سنوي في مارس في الصين 27.4 % والأمريكتين 26.3 % وآسيا والمحيط الهادئ/جميع البلدان الأخرى 11.1 %، لكنها انخفضت في أوروبا -6.8 % واليابان -9.3 %.
وحافظت المبيعات الشهرية على ثباتها حتى في الصين، لكنها انخفضت في أمريكا -0.1 %، وأوروبا -0.9 %، وآسيا والمحيط الهادئ/جميع البلدان الأخرى -1.2 %، واليابان -2.0 %.

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