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  • «الشورى» يدعو المركز الوطني للتنافسية لتعزيز ترتيب السعودية في تقارير الاقتصادي الدولي

«الشورى» يدعو المركز الوطني للتنافسية لتعزيز ترتيب السعودية في تقارير الاقتصادي الدولي

«الشورى» يدعو المركز الوطني للتنافسية لتعزيز ترتيب السعودية في تقارير الاقتصادي الدولي
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 7 مايو 2024 5:45 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 7 مايو 2024 5:44 مساء

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. ودعا المجلس المركز الوطني للتنافسية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل، وبناء شراكات دولية تعزز ترتيب المملكة في التقارير الاقتصادية الدولية، بما يبرز الوضع الاقتصادي والبيئة التنافسية في المملكة. وأكد المجلس أن على المركز الوطني للتنافسية حوكمة الأدوار والمسؤوليات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحسين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالتنافسية. وفي الشأن البيئي دعا مجلس الشورى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى العمل مع الجهات ذات الاختصاص لتحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع متطلبات كفاءة وترشيد المياه. وطالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بالإسراع في إنجاز مشروع أتمتة الإجراءات، وربط جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع البحري. وفي الشأن البيئي والأرصاد طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد قبل البدء في عمليات الاستمطار الصناعي من جهوزية البنى التحتية لتحمل زيادة الهاطل المطري، والاستعدادات المطلوبة للإنذار المبكر في ذلك.

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