تراجع مبيعات تسلا 18 % في الصين مع منافسة "بي واي دي" و"أوشن" و"دينستي"

تراجعت مبيعات شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا في الصين لشهر أبريل 18 % مقارنة بالعام السابق، حيث باعت 62167 سيارة كهربائية صينية الصنع، وذلك بحسب بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية اليوم.

وانخفضت تسليمات سيارات موديل 3 وموديل واي المصنوعة في الصين بنسبة 30.2 % مقارنة بشهر مارس.

وباعت منافستها الصينية "بي واي دي"، مع مجموعتي "أوشن" و"دينستي" من السيارات الكهربائية والهجينة، 312.048 سيارة ركاب في أبريل، بزيادة 48.97 % على أساس سنوي.