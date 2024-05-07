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  • تراجع مبيعات تسلا 18 % في الصين مع منافسة "بي واي دي" و"أوشن" و"دينستي"

تراجع مبيعات تسلا 18 % في الصين مع منافسة "بي واي دي" و"أوشن" و"دينستي"

تراجع مبيعات تسلا 18 % في الصين مع منافسة "بي واي دي" و"أوشن" و"دينستي"
بكين : رويترز
  • الثلاثاء 7 مايو 2024 1:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 7 مايو 2024 1:29 مساء

تراجعت مبيعات شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا في الصين لشهر أبريل 18 % مقارنة بالعام السابق، حيث باعت 62167 سيارة كهربائية صينية الصنع، وذلك بحسب بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية اليوم.
وانخفضت تسليمات سيارات موديل 3 وموديل واي المصنوعة في الصين بنسبة 30.2 % مقارنة بشهر مارس.
وباعت منافستها الصينية "بي واي دي"، مع مجموعتي "أوشن" و"دينستي" من السيارات الكهربائية والهجينة، 312.048 سيارة ركاب في أبريل، بزيادة 48.97 % على أساس سنوي.

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