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  • الظروف الجيوسياسية تدفع أرباح "أمريكانا" للتراجع 52 % خلال الربع الأول

الظروف الجيوسياسية تدفع أرباح "أمريكانا" للتراجع 52 % خلال الربع الأول

الظروف الجيوسياسية تدفع أرباح "أمريكانا" للتراجع 52 % خلال الربع الأول
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 7 مايو 2024 8:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 7 مايو 2024 8:10 صباحا

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، تحقيق 105 ملايين ريال صافي ربح في الربع الأول من 2024 بتراحع 51.8 % عن الربع المماثل من 2023 والذي بلغ صافي الربح فيه 218 مليون ريال.

وعزت الشركة عبر بيان ذلك التراجع إلى انخفاض المبيعات نتيجة للظروف الجيوسياسية في المنطقة وحلول شهر رمضان. إضافة إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك والإيجارات لافتتاح مطاعم جديدة خلال تلك الفترة. ويتم تخفيف ذلك التأثير من خلال تحسين التحكم بالنفقات التشغيلية.

وأوضحت "أمريكانا" أن تراجع إيراداتها بنسبة 16.3 % خلال الربع الأول إلى 1.85 مليار ريال يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، فضلا عن انخفاض حجم المبيعات في مارس بسبب تأثرها الموسمي بحلول شهر رمضان.

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