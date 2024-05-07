الرحلات البحرية بديل ملائم لمن تحبطه أسعار الفنادق المرتفعة

ارتفعت أسعار الإقامة في فنادق أوروبا 50% منذ 2019، وفقاً لشركة أبحاث السوق "كوستار غروب"، لكن الرحلات البحرية على متن البواخر خيارٌ أسعاره تميل للاستقرار بعكس الاضطراب الذي يتأتى من السفر بحراً. وباعتبار أن هذه الرحلات تشمل وجبات وأنشطة ترفيهة، فقد تجد أن تلك الرحلات صفقة رائعة.

المفارقة هي أنه كلما زادت فخامة الرحلة البحرية، ارتفعت الاستفادة من قيمتها. تشمل الإقامة على متن باخرة "آنكور" من "سيبورن"، التي تتسع لـ600 راكب وتبلغ تكلفة الإبحار على متنها لمدة سبع ليال أربعة آلاف دولار للفرد، تقديم كميات غير محدودة من الكافيار والشامبانيا في رحلات إلى الموانئ الصغيرة، مثل ميناء بلدة مونيمفاسيا اليونانية القديمة، الذي لا يمكن بلوغه عادة سوى على متن يخت.

أما "ريجنت سِفِن سيز كروزِز"، فتقدم تعريفا جديدا لمفهوم "الرحلات الشاملة" من خلال تغطية تكلفة تذكرة السفر جواً ذهاباً وعودة بدرجة رجال الأعمال من 29 مدينة أمريكية وكندية إلى الميناء. قد يجعل ذلك وحده الإبحار لسبع ليال بين أثينا وإسطنبول على متن سفينة "سفن سيز فوياجر"، التي تتسع لـ698 مسافرا (بدءا من 8999 دولاراً للفرد)، يستحق كل سنت تدفعه.

خيارات متنوعة

إن أردت تجربة أكثر حميمية، يمكنك الانطلاق من مالطا إلى صقلية وكابري وروما على متن "سي دريم 1" من "سي دريم يخت كلَب" ، الذي يتسع لـ 112 راكبا بأسعار تبدأ من 5999 دولاراً للفرد مقابل سبع ليال، وقد جهز حديثا بزلاقة مائية من السطح العلوي إلى البحر. تشمل الإضافات الأخرى قوارب الكاياك وتزلج مائي وألواح تجديف.

كما أن بإمكانك أن تجد صفقات جيدة لتأجير اليخوت الخاصة. تقدم شركة التأجير "ذا مورينغز" خصومات في فصل الربيع تبلغ 20 %، مما يخفض تكلفة تأجير اليخت أحادي البدن ذي أربع مقصورات إلى 6389 دولاراً أسبوعياً. وإن أردت الاستعانة بربّان، سيكلفك ذلك 1925 دولاراً إضافية.

في إيطاليا، تروّج "دريم يخت وورلدوايد" حاليا لرحلات خاصة على متن يخوت مع ربابنة تبدأ أسعارها من 443 دولاراً للفرد مقابل ليلة واحدة في فصلي الربيع والخريف، ويرتفع ذلك السعر إلى 756 دولاراً فقط خلال ذروة أشهر الصيف.

كما تبيع شركة "سيلينغ كلاسيكس" الهولندية أماكن إقامة فردية على متن "كايروس"، وهو مركب شراعي مزود بصاريتين ويبحر في الخلجان الرائعة على امتداد الساحل الكرواتي. تبلغ تكلفة الإقامة لمدة أسبوع للفرد نحو 3300 يورو، أو ما يوازي 3500 دولار تقريباً.