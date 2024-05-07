مطار الملك خالد الدولي يدشن مسارا جويا مباشرا إلى بكين بـ3 رحلات أسبوعية

أعلن مطار الملك خالد الدولي، التي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، تدشين مسار جوي جديد يربط الرياض بالعاصمة الصينية بكين وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية تسيرها شركة طيران الصين، اعتبارا من 6 مايو الجاري.

وأوضحت مطارات الرياض أن التدشين الجديد يمكن المزيد من السياح الصينيين من زيارة السعودية لاكتشاف المزيد من الوجهات السياحية الجاذبة، والتعرف على مكامن الفرص الاستثمارية القائمة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وأفادت الشركة أن هذا التدشين يسهم في تحقيق المستهدفات المستقبلية للإستراتيجية الوطنية للطيران المدني الرامية إلى زيادة الربط الجوي إلى أكثر من 250 وجهة عبر 29 مطاراً، وتطوير البنية التحتية والعمليات التشغيلية للمطارات، وتعزيز القدرة التنافسية بتمكين المنافسة العادلة والأسعار التنافسية عالمياً ووضع أطر تنظيمية للعمليات التشغيلية على المستويين الدولي والمحلي.