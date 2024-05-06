تدشين 7 مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار في الرياض بتكلفة 2.4 مليار ريال

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض، سبعة مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار في مدينة الرياض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.4 مليار ريال، وذلك بحي القيروان في الرياض.

وقال الأمير فيصل بن بندر : اليوم ولله الحمد نحتفل بهذا المشروع الذي حقق نسبة جيدة في تغطية السيول والأمطار وتصريفها في مدينة الرياض، مؤكداً أن هذه المشروعات جاءت نتيجة عمل وجهود متواصلة بين الجميع في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تم تدشينها تتزامن مع ما تم تدشينه اليوم من مشروعات في المنطقة لصالح وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وقال وكيل الأمانة للمشاريع المهندس الوليد العكرش: "يبلغ اجمالي أطوال المشروعات السبعة 400 كيلومتر طولي تغطي عدداً من أحياء مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية وصلت إلى مليارين وأربعة وخمسين مليون ريال، وبهذا تصل نسبة التغطية لمدينة الرياض إلى 55%، كما يجري العمل حالياً على 12 مشروعاً لشبكات تصريف مياه السيول في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية وصلت إلى ثلاثة مليارات وستة وثمانين مليون ريال".