"سال" توقع مذكرة تفاهم مع "SMSCMC" لتحسين إدارة سلاسل الإمداد في السعودية

وقعت شركة "سال" للخدمات اللوجستية اتفاقية مع الشركة السعودية للصيانة وإدارة سلسلة التوريد المحدودة (SMSCMC)، وذلك في إطار السعي لتحسين البنية التحتية للقدرات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد بالمملكة.

ويشمل الاتفاق التعاون في مجال الحلول المتقدمة في إدارة المستودعات، وتحسين عمليات التخزين والمخزون، وتعزيز الدعم اللوجستي للمنصات الصناعية، إضافةً إلى تحديث العتاد والمعدات اللازمة، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والتجارية.

وتتجلى أهمية المذكرة في تأكيدها على التزام سال بالمساهمة الفاعلة في تعزيز القدرات اللوجستية الوطنية، من خلال تطوير الخدمات وتوفير حلول مبتكرة تتوافق مع التطلعات العليا للمملكة. ومن شأن هذا التعاون أن يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد السعودي من خلال تحقيق الكفاءة والفاعلية في الخدمات اللوجستية المقدمة.

