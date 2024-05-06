النصر يعتزم إنشاء أكاديمية جديدة تحقق إيرادات تتجاوز 5 ملايين ريال للفرع الواحد في عام

يستهدف نادي النصر إنشاء أكاديمية جديدة تحقق إيرادات للنادي تتجاوز الـ 5 ملايين ريال للفرع الواحد في عام، وينتظر أن ترى الأكاديمية النور في أغسطس أو سبتمبر المقبل.

وتعتزم الإدارة النصراوية خلال مرحلتها الأكاديمية الأولى تسجيل 700 ناشئ وناشئة أعمارهم ما بين (8 ـ 10 أعوام).

ويخطط النادي خلال السنوات المقبلة للافتتاح فروع جديدة للأكاديمية في مدن السعودية تصل إلى ١٠ فروع خلال ٥ أعوام مقبلة.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن موقع الأكاديمية سيكون في شمال الرياض، وأن رسوم التسجيل فيها تتراوح ما بين 600 و 800 ريال شهريا.

كما تنوي إدارة النادي وفقا للمصادر تكليف مدربين من إسبانيا بالإضافة لمدربين محليين للإشراف على برامج الأكاديمية.

يذكر أن عدد الأكاديميات في السعودية يبلغ 103 من بينها أكاديميات أندية الهلال، الفيصلي، سهم، النورس، الفضل، ووينرز لكرة القدم.