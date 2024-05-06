أنت هنا

  • الرياضة
  • النصر يعتزم إنشاء أكاديمية جديدة تحقق إيرادات تتجاوز 5 ملايين ريال للفرع الواحد في عام

النصر يعتزم إنشاء أكاديمية جديدة تحقق إيرادات تتجاوز 5 ملايين ريال للفرع الواحد في عام

النصر يعتزم إنشاء أكاديمية جديدة تحقق إيرادات تتجاوز 5 ملايين ريال للفرع الواحد في عام
إبراهيم بن محمد من الرياض
  • الاثنين 6 مايو 2024 8:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 6 مايو 2024 8:12 مساء

يستهدف نادي النصر إنشاء أكاديمية جديدة تحقق إيرادات للنادي تتجاوز الـ 5 ملايين ريال للفرع الواحد في عام، وينتظر أن ترى الأكاديمية النور في أغسطس أو سبتمبر المقبل.
وتعتزم الإدارة النصراوية خلال مرحلتها الأكاديمية الأولى تسجيل 700 ناشئ وناشئة أعمارهم ما بين (8 ـ 10 أعوام). 
ويخطط النادي خلال السنوات المقبلة للافتتاح فروع جديدة للأكاديمية في مدن السعودية تصل إلى ١٠ فروع خلال ٥ أعوام مقبلة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن موقع الأكاديمية سيكون في شمال الرياض، وأن رسوم التسجيل فيها تتراوح ما بين 600 و 800 ريال شهريا.
كما تنوي إدارة النادي وفقا للمصادر تكليف مدربين من إسبانيا بالإضافة لمدربين محليين للإشراف على برامج الأكاديمية.
يذكر أن عدد الأكاديميات في السعودية يبلغ 103 من بينها أكاديميات أندية الهلال، الفيصلي، سهم، النورس، الفضل، ووينرز لكرة القدم.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الرياضة

الرياضة

26 لاعبا سعوديا يفقدون 13.7 مليون ريال من قيمتهم السوقية في 2024

6 مايو 2024
الرياضة

زيادة قيمة الدوري السعودي 3 أضعاف لتصل إلى 4 مليارات ريال

5 مايو 2024
الرياضة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يستحدث جائزة للسيدات الأفضل خارج القارة وأخرى لأفضل حارس

4 مايو 2024
الرياضة

400 ألف ريال غرامة عدم استيفاء معايير الرخصة الآسيوية والأربعاء الموعد النهائي لأندية "روشن"

4 مايو 2024
الرياضة

أكثر من 7 ملايين إيرادات "الانضباط" من المخالفات والشباب والأهلي والنصر الأكثر في "روشن"

1 مايو 2024
الرياضة

4 أندية سعودية تتقاسم 13.6 مليون ريال من دوري أبطال آسيا .. الهلال الأكثر بـ 5 ملايين

1 مايو 2024