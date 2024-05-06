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ماكرون يؤكد للرئيس الصيني أهمية وجود "قواعد عادلة للجميع" في التجارة

ماكرون يؤكد للرئيس الصيني أهمية وجود "قواعد عادلة للجميع" في التجارة
باريس: الفرنسية
  • الاثنين 6 مايو 2024 1:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 6 مايو 2024 2:13 مساء

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم على أهمية اعتماد "قواعد عادلة للجميع" في مجال المبادلات التجارية بين بكين ودول الاتحاد الأوروبي، لدى استقباله الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يقوم بزيارة لفرنسا.
وقال ماكرون في بداية لقاء مع الرئيس الصيني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "مستقبل قارتنا سيعتمد بوضوح على قدرتنا على مواصلة تطوير علاقاتنا مع الصين بطريقة متوازنة".
إلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي أن "التنسيق" مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم تماما".
بدورها، أشارت فون دير لايين إلى أن "للصين والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة في السلام والأمن"، مؤكدة "تصميمها على وقف الحرب الروسية الأوكرانية وإحلال سلام مستدام".
من ناحية أخرى، قالت فون دير لايين: "لدينا مصلحة في إظهار أن تعاوننا يؤتي ثماره" متحدثة عن "التحدي" المتمثل في "العلاقة الاقتصادية الجوهرية" بين بروكسل وبكين.
من جهته، دعا الرئيس الصيني إلى تعزيز "التعاون الاستراتيجي" بين بلده والاتحاد الأوروبي والحفاظ على "شراكتهما".
وقال شي جينبينغ: "كقوتين عالميتين رئيستين، على الصين والاتحاد الأوروبي أن يبقيا شريكين ويواصلا الحوار والتعاون ويعمقا التواصل الاستراتيجي ويعززا الثقة الاستراتيجية المتبادلة".

 

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