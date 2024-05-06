26 لاعبا سعوديا يفقدون 13.7 مليون ريال من قيمتهم السوقية في 2024

سجل الدولي فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي الأهلي أكبر زيادة في قيمة سوقية للاعب سعودي منذ بداية العام الجاري 2024 وضعته في المرتبة الأولى في قائمة اللاعبين السعوديين الأغلى بقيمة بلغت 16.1 مليون ريال.

وشهدت قوائم من فرقاء دوري روشن السعودي صعود القيمة السوقية لـ10 لاعبين، حيث وصلت الزيادة لـ13 مليون، فيما هبطت القيمة السوقية لـ26 لاعبا وفقدوا على إثرها 13.7 مليون ريال، وذلك عقب التحديثات الدوري التي يجريها موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وجاء سعود عبد الحميد مدافع الهلال الثاني في القائمة دون أي تحديث في قيمته السوقية البالغة 11.3 مليون ريال، ثم عبد الرحمن غريب بـ(9.2 مليون)، سلطان الغنام، وسالم الدوسري (8 ملايين ريال لكل لاعب).

كما تضمنت قائمة اللاعبين الذين زادت قيمتهم السوقية كلا من بسام الحريجي لاعب الأهلي بـ1.8 مليون ريال، ثم محمد المجاهد لاعب الأهلي، فيصل الغامدي لاعب الاتحاد، وعبد الملك العياري لاعب التعاون بـ1.5 مليون لكل لاعب.

وحل سالم الدوسري في المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر زيادة وبلغت الإضافة 1.1 مليون ريال، بعده كل من: علي لاجامي، وعبد الله الخيبري لاعبي النصر، عبد الله العمار لاعب الأهلي إضافة إلى نواف العقيدي حارس النصر الموقوف بزيادة بلغت 202 ألف ريال لكل لاعب.

في المقابل، فقد 26 لاعبا من فرقاء "روشن ملبغ 3.4 مليون يورو (13.7 مليون ريال) من قيتهم السوقية وتصدر سامي النجعي لاعب النصر القائمة بفقدانه 1.6 مليون ريال من قيمته السوقية، يليه الزميلين عبد الرحمن العبود، وصالح العمري لاعبي الاتحاد، حيث فقد كل منهم 1.3 مليون ريال.

وجاء في المركز الثالث كل من: عبد الرحمن غريب ، حسن تمبكتي، سمحان النابت، عبد العزيز البيشي، ومحمد البريك، وفقد كل منهم 808 آلاف ريال.

وضمت قائمة اللاعبين الذين فقدوا من قيمتهم السوقية كلا من: عبد المجيد الصليهم، وزياد الصحفي 606 آلاف ريال من كل لاعب، ياسر الشهراني، عبد الإله العمري، محمد كنو، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، وتركي العمار 404 آلاف ريال من رصيد كل لاعب، أحمد بامسعود، حمدان الشمراني، هتان باهبري، متعب الحربي، عبد الله مادو، ناصر الدوسري، عبد الإله المالكي، أيمن يحيى، خالد الغنام، ومحمد الربعي 202 ألف من رصيد كل لاعب.