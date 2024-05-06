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  • الجبير ردا على "الاقتصادية": التغير المناخي يؤثر في الاقتصاد ويرفع التضخم

الجبير ردا على "الاقتصادية": التغير المناخي يؤثر في الاقتصاد ويرفع التضخم

الجبير ردا على "الاقتصادية": التغير المناخي يؤثر في الاقتصاد ويرفع التضخم
عادل الجبير خلال "الملتقى الوطني للتشجير" اليوم في الرياض.
عبدالله الروقي من الرياض
  • الاثنين 6 مايو 2024 11:30 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 6 مايو 2024 12:09 مساء

قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ: إن التغير المناخي له تأثير مباشر في الاقتصاد، إذ تسهم الفيضانات والكوارث والجفاف في تعطل سلاسل الإمداد العالمية ورفع تكلفة السلع، وبالتالي تؤدي إلى زيادة التضخم.

وأكد في رد على سؤال "الاقتصادية" خلال "الملتقى الوطني للتشجير" في نسخته الأولى، صباح اليوم في الرياض، أن من تأثيرات التغير المناخي أيضا تقليص فرص العمل وجودة الحياة، ما يؤثر في النمو الاقتصادي.

وأوضح الجبير أن العالم كافة يتضرر من التغير المناخي سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية أو الأمنية، لذا لا يمكن تأجيل هذا الأمر، ولا بد من وضع حلول لمواجهة التغير المناخي.

وأكد أن السعودية تولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع من خلال إسهامها في رفع توعية العالم للتعامل مع هذا التحدي عن طريق التعاون الدولي بأسس علمية منطقية.

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