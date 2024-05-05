فوز 9 مرشحين جدد في انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض

بعد ترقب أوساط المال والأعمال في العاصمة الرياض انطلاق أكبر انتخابات من نوعها في تاريخ الغرف التجارية السعودية لاختيار ممثلي قطاع الأعمال في مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الـ19، أعلنت وزارة التجارة قبل قليل نتائج انتخابات الغرفة بفوز 9 مرشحين من إجمالي 82 مرشحا من رجال وسيدات الأعمال.

ووفقا للوزارة تمثلت أسماء الفائزين في إبراهيم الشيخ الفائز بالمركز الأول وبأعلى تصويت (9976 صوتا)، يليه فواز العطاوي وفيصل السهلي وتركي العجلان وسلمان العتيبي وعبدالسلام الماجد وسالم العجمي ونغيمش العجمي وعجلان العجلان، مع عدم فوز أي مرشحة.

ومعلوم أن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة 18 عضوا، وتجري عملية التصويت لانتخاب نصف الأعضاء، فيما يتم تعيين النصف الآخر بقرار من وزير التجارة، علما أنه يحق لأكثر من 275 ألف مشترك الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة وفقا للجنة المشرفة على الانتخابات.

كما بدأ التصويت في انتخابات الغرفة في 28 أبريل الماضي من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من التصويت مساء اليوم 26 شوال 1445 الموافق 5 مايو 2024.