"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقية مع مجموعة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء في المملكة

وقعت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" اتفاقية تعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء تضم 12 مصنعا، بهدف تأمين سلاسل الإمداد للمشاريع السكنية.

وأوضحت الشركة أن اتفاقيات التعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات تأتي في إطار مساعي "الوطنية للإسكان" لتأمين سلاسل إمداد مشاريعها السكنية، وضمان تنفيذها في الوقت المستهدف، وبالجودة العالية، من خلال جذب 12 مصنعا من أكبر المصانع المتخصصة في مواد البناء والاستفادة من التجارب الصينية إلى جانب دخول عدد من المصانع المحلية للارتقاء بمستوى الأعمال وجذب أفضل مزودي الخدمات لمختلف قطاعات الشركة والشركات التابعة لها، والمشاريع الأخرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري في المملكة وتنمية المشاريع السكنية ورفع جودتها، وتعزيز التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد من خلال المدن الصناعية والمناطق اللوجستية التي ستخدم المصانع الصينية لتوطين صناعة مواد البناء، التي ستعطي مجالا للمصانع المحلية المتوسطة والصغيرة للتوسع، كما ستساعد على توفير خطوط إنتاج مباشرة لمشاريع الشركة، بالإضافة إلى تنمية الصناعة المحلية لمواد البناء وتوفير مزيد من الفرص في القطاع، وتوفير فرص وظيفية في مجالات البناء والتشييد، كما تهدف الاتفاقية إلى رفع جودة منتجات الوحدات السكنية في الأعمال الإنشائية.