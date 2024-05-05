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  • سجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في مؤسسة مقاولات تقدر قيمتها بنحو مليوني ريال

سجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في مؤسسة مقاولات تقدر قيمتها بنحو مليوني ريال

سجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في مؤسسة مقاولات تقدر قيمتها بنحو مليوني ريال
الرياض :واس
  • الأحد 5 مايو 2024 8:15 مساء
  • حدثت فى الأحد 5 مايو 2024 8:54 مساء

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم  بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.
وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
 

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