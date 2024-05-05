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  • 18.5 ألف مواطن ينضمون للعمل في القطاع الخاص السعودي لأول مرة خلال أبريل

18.5 ألف مواطن ينضمون للعمل في القطاع الخاص السعودي لأول مرة خلال أبريل

18.5 ألف مواطن ينضمون للعمل في القطاع الخاص السعودي لأول مرة خلال أبريل
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 5 مايو 2024 6:15 مساء
  • حدثت فى الأحد 5 مايو 2024 6:24 مساء

 ارتفع إجمالي العاملين بالقطاع الخاص في السعودية إلى قرابة 11.274 مليون خلال شهر أبريل؛ حيث انضم  18,535  ألف مواطن لأول مرة للعمل في القطاع.

 وبحسب تقرير صادر عن المرصد الوطني للعمل (NLO)، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر أبريل  2,356,829  مواطن سعودي، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور  1,386,593  مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث  970,236  مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8,917,860  مقيم أجنبي، منهم 8,552,960 مقيم، و 364,900 مقيمة فقط.

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام سوق العمل خلال الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.

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