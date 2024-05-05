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  • مبدعو الخليج في هارفارد يسلطون الضوء على التجارب والإنجازات النوعية لدول مجلس التعاون

مبدعو الخليج في هارفارد يسلطون الضوء على التجارب والإنجازات النوعية لدول مجلس التعاون

مبدعو الخليج في هارفارد يسلطون الضوء على التجارب والإنجازات النوعية لدول مجلس التعاون
جامعة هارفارد الأمريكية
الرياض : واس
  • الأحد 5 مايو 2024 5:15 مساء
  • حدثت فى الأحد 5 مايو 2024 5:25 مساء

ينعقد مؤتمر "مبدعي الخليج في هارفارد"، الذي تنظمه منظمة ديوان التي يديرها طلاب الدراسات العليا في جامعة هارفارد الأمريكية، في الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري، بمدينة كامبريدج الأمريكية، بهدف توفير منصة في قلب المجتمع الأكاديمي الأمريكي، تتيح للأصوات المؤثرة بدول الخليج العربي تسليط الضوء على التجارب والإنجازات النوعية الخليجية في شتى المجالات، والتعريف برؤيتهم للحراك نحو المستقبل. 
 ويستقطب المؤتمر العديد من القيادات الخليجية البارزة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يشكل اجتماعها انعكاساً للإمكانات الحيوية والروح الابتكارية للمنطقة في مختلف التخصصات، بما في ذلك الرياضة، والفنون، والإعلام، وريادة الأعمال، والابتكار، والتقنية، والمؤسسات غير الربحية، والسياسة العامة، والرعاية الصحية، وهو ما يعد بتقديم محتوى غني ومتنوع في الرؤى ووجهات النظر.
ويتضمن المؤتمر 24 جلسة نقاش، و 5 ورش عمل، يلتقي من خلالها قادة الفكر والمؤسسات المختلفة والطلاب والمهتمين بالشؤون الخليجية لتبادل الآراء وإلهام التعاون بين دول الخليج العربي والمجتمعات الدولية، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، وستتضمن المناقشات السياسات العامة وإستراتيجيات الابتكار ومستقبل الرعاية الصحية.

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