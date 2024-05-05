الاتحاد الأوروبي والتحديات المالية

أدرك تماما أن عملية إعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي تنتقل من الألف إلى الياء، ولم يتم تبسيطها إلا من خلال العمل الدؤوب الذي قام به فريق المديرية العامة للميزانية الرائع! قبل أن أغوص في الأمر، اعتراف واحد. أنا فعلا أحب الميزانيات! بالنسبة لي، الميزانيات هي أكثر بكثير من مجرد أرقام.

وستكون ملاحظاتي اليوم حول أهمية تماسك الميزانية في أوروبا، وحول كفاءة الإنفاق المشترك في حل المشكلات المشتركة. أريد أن أفكر في الكيفية التي يمكن بها لأوروبا أن تجتمع من أجل توفير المنافع العامة الأساسية والمشتركة. ستكون ملاحظاتي مكونة من ثلاثة أجزاء. أولا، بعض الأفكار حول البيئة العالمية، وهي مكان صعب بالنسبة للدول التجارية. ثانيا، بعض الكلمات عن الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى نجاحاته حتى الآن والتأمل في الدروس الأولية. وبعد ذلك، في الختام، عرض موجز لأفكاري بشأن الطريق إلى الأمام.

لكن لا تنس أبدا أن الميل الأخير يمكن أن يكون الأصعب. ولم تعد البنوك المركزية الكبرى تسير على قدم وساق، كما فعلت خلال دورة رفع أسعار الفائدة الأخيرة. لا، فمن الآن وصاعدا، سيكون على كل منطقة عملة أن ترسم مسارها الخاص. ويلوح في الأفق تباين في أسعار الفائدة، وربما بعض تحركات أسعار الصرف أيضا.

المشكلة الأولى: النمو. تُظهر توقعاتنا الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمي يتقارب مرة أخرى مع معدل نمو ضعيف إلى حد ما. صحيح أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يبدو وكأنه يعمل بكامل طاقته، ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا. وفي الصين، تؤثر القضايا العقارية في التوقعات. وفي أوروبا، يتخلف نمو الإنتاجية، وهو ما يعكس قدرا أقل كثيرا من الاستثمار الخاص في التكنولوجيات الجديدة مقارنة بالولايات المتحدة.

المشكلة الثانية: الديون. وبعد صدمتين هائلتين -الوباء وصدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية- تتحمل عديد من البلدان أعباء الدين العام الثقيلة للغاية. ولهذا السبب نقول إنه يتعين على عديد من البلدان الآن أن تسعى إلى ضبط أوضاع المالية العامة على نحو حكيم وواضح على المدى المتوسط من أجل إعادة بناء هوامش الأمان - المصممة بشكل مناسب لخصائص كل بلد بالطبع.

أربعة أشياء أخرى يجب ملاحظتها:

أولا، تعد أوروبا قوة تجارية. بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، يصدر الاتحاد الأوروبي ويستورد الكثير. انفتاح تجاري أكثر من الولايات المتحدة. وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي، أكثر من ذلك بكثير. على هذا النحو، يمكن للمرء أن يتأثر بالأحداث في الخارج. ولمعالجة هذا الأمر، يتعين على أوروبا أن تكون قوية.

ثانياً، إن قسما كبيرا من قوة أوروبا ينبع من تماسكها. منذ إعلان شومان في مايو 1950 الذي اقترح إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، تم الترحيب بانضمام 22 دولة إلى الاتحاد. واليوم، تتقاسم 20 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي عملة مشتركة. بعد الدولار، يعد اليورو العملة الاحتياطية الثانية في العالم. ليس سيئا لمدة 25 عاما فقط!

ثالثا، تقع ميزانية الاتحاد الأوروبي في قلب التماسك الأوروبي. على مدار عقود من الزمن، عمل الإطار المالي المتعدد السنوات -الإطار المالي المتعدد السنوات- على توجيه إمدادات ثابتة من الوقود إلى محرك التقارب في أوروبا. أفكر في الصناديق الهيكلية وصناديق التماسك وكل الخير الذي قدموه من أجل "البلد الذي أعرفه أكثر". وللباقي.

رابعا، عندما نفكر في السياسة المالية، لا يمكننا أن ننسى أن الاتحاد الأوروبي ليس دولة واحدة. فخلافا للقوتين العظميين الأخريين، لدى الاتحاد الأوروبي 27 من أرصدة الديون الوطنية. ولا يوجد تفويض لبناء "الولايات المتحدة الأوروبية".

قد لا يكون الأمر مأساويا مثل الوباء، لكن التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في المستقبل تتطلب أيضا استجابة منسقة. وفي وقت يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ستشكل الخيارات السياسية أهمية بالغة. وهذه الاختيارات بدورها ستشكل بشكل أساسي الإطار المالي المتعدد الأعوام المقبلة. وفي وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة وتتقلص الميزانيات، لا نزال في حاجة إلى إيجاد سبل لتحقيق ذلك.