اليابان تسعى إلى مساعدة سريلانكا على التعافي اقتصاديا

اعتبرت وزيرة الخارجية اليابانية أن التعافي الاقتصادي في سريلانكا ضروري للاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حاضة كولومبو على إعادة هيكلة ديونها الخارجية سريعا.

وقالت يوكو كاميكاوا إنه يتعين على كولومبو التوصل إلى اتفاقات مع المقرضين وحاملي السندات السيادية الدولية من أجل إزالة تعليق التمويل الأجنبي للبلاد التي تعاني ضائقة مالية.

وبعد محادثات مع نظيرها السريلانكي علي صبري، التقت كاميكاوا الرئيس رانيل ويكريمسينغه وناقشت الإصلاحات التي تجريها الجزيرة للتغلب على أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها.

وقال مكتب ويكريمسينغه في بيان إن المحادثات "شملت أيضا مناقشات بشأن توقيع مذكرة تفاهم متعلقة بإعادة هيكلة الديون في سريلانكا".

وكانت الحكومة السريلانكية التي تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، تأمل في التوافق مع الدائنين الأجانب بحلول أبريل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية بعد.

وقالت كاميكاوا إنها "شددت على أهمية التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون مع جميع الدائنين"، بما في ذلك الصين أكبر مقرض للجزيرة.

وأضافت أنها "نقلت أيضا نية اليابان مواصلة دعم التنمية في سريلانكا من خلال الاستئناف السريع لمشاريع القروض بالين بعد إعادة هيكلة الديون".

ويتعين على سريلانكا الحصول على موافقة جميع الدائنين الرسميين وغالبية حاملي السندات من القطاع الخاص للاستمرار في قرض إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات اتفق عليه في مارس من العام الماضي.

ومع عدم قدرة سريلانكا على سداد قرض ضخم من الصين عام 2017 لبناء ميناء بحري عميق في جنوب هامبانتوتا، اضطرت لتسليم الميناء إلى شركة صينية مقابل 1.12 مليار دولار بعقد إيجار لمدة 99 عاما.

ونفدت سريلانكا من النقد لدفع ثمن الواردات الأكثر أهمية عام 2022، ما أدى إلى نقص مزمن في الغذاء والوقود والأدوية.

واضطر الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا الذي واجه مزاعم بسوء الإدارة والفساد إلى الفرار من البلاد والاستقالة في يوليو 2022 بعد أشهر من الاحتجاجات.