قطاع البنوك يقود «تاسي» بنهاية الأسبوع نحو المنطقة الخضراء بارتفاع 0.8 %

أسهمت البنوك في دفع مؤشر "تاسي" إلى الارتفاع لتنهي الأسبوع على ارتفاع 97 نقطة بـ0.80 % ليغلق عند 12352 نقطة بعد أسبوع من الخسائر.

وأظهر عدد من البنوك نتائجها المالية خلال الأسبوع وجاءت في معظمها فوق التوقعات، ما أسهم في زيادة الإقبال على أسهم القطاع القيادي ليقود المؤشر نحو المنطقة الخضراء.

ومع ذلك لم تعوض السوق معظم الخسائر التي لحقتها في الأسبوع السابق، إلا أن بقاء السوق عند مستويات قريبة من 12400 نقطة التي كانت تتداول أعلى منه لشهرين يبقي فرص عودة السوق أعلى منها في حال ظهور إفصاحات جديدة بشأن الأداء المالي للشركات عن الربع الأول.

واستعادة السوق مستويات 12400 نقطة، تعيد فرص زيادة شهية المخاطرة، ما يسهم في تحسن الأداء.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12263 نقطة وكانت أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 12411 نقطة بمكاسب بلغت 1.28 %، بينما الأدنى عند 12185 نقطة فاقدا 0.57 %، وأنهى الأسبوع عند 12352 نقطة رابحا 97 نقطة بـ0.80 %.

وتراجعت قيم التداول 15 % بنحو 5.9 مليار ريال لتصل إلى 33 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 32 % بنحو 608 ملايين سهم لتصل إلى 1.3 مليار سهم، أما الصفقات فتراجعت 10 % بنحو 278 ألف صفقة لتصل إلى 2.4 مليون صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة السلع الرأسمالية بـ3.7 %، ثم النقل بنحو 3 %، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 2.9 %.

بينما تصدر المتراجعة المرافق العامة بـ2.9 %، ثم الاتصالات بنحو 1.7 %، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 0.7 %.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ20 % بقيمة 6.8 مليار ريال، ثم البنوك بنحو 15 % بقيمة 5.1 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" 7 % بقيمة 2.3 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "ثمار" بـ19 % ليغلق عند 15.70 ريال، ثم الصناعات الكهربائية بنحو 14 % ليغلق عند 5.22 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" 13 % ليغلق عند 80 ريالا.

وتصدر المتراجعة تشب بنحو 13 % ليغلق عند 34.20 ريال، ثم عذيب للاتصالات بـ6.2 % ليغلق عند 117.20 ريال، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" 5 % ليغلق عند 18.38 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.9 مليار ريال، ثم أرامكو بـ1.5 مليار ريال، وحل ثالثا أنابيب السعودية بمبلغ 1.2 مليار ريال.

أداء السوق الموازية

تراجعت السوق الموازية "نمو" 230 نقطة بنحو 0.86 % لتغلق عند 26457 نقطة خلال الأسبوع.

وارتفعت قيمة التداول 36 % ما يعادل 64 مليونا إلى 243 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 0.1 % بواقع 12 ألف سهم لتبلغ 12.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 16.8 ألف صفقة مرتفعة 1136 صفقة بمقدار 7 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 15 % ليبلغ 9.89 ريال، يليه "إدارات" بـ12 % ليصل إلى 325.40 ريال، وحل ثالثا سهم "أصول وبخيت" 11 % حيث أغلق عند 45.50 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "طاقات" بواقع 13 % ليغلق عند 14.32 ريال، يليه "آل منيف" بـ11 % إلى 57 ريالا، وحل ثالثا سهم "جاهز" بمقدار 11 % مقفلا عند 29.90 ريال.

وحدة التحليل المالي