الفاو: اللحوم والألبان والحبوب ترفع أسعار المواد الغذائية عالميا في أبريل للشهر الثاني

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم للشهر الثاني في أبريل بسبب زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب، وفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) نشر الجمعة.

وارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تعدّه الفاو ويراقب تقلب الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس.

وكان المؤشر سجل تراجعا من أغسطس إلى فبراير. ولا يزال الاتجاه نحو الانخفاض على مدى عام مع تراجع الأسعار بنسبة 9,6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

في أبريل من هذا العام، سجلت أسعار اللحوم الزيادة الأكبر (+1.6%).

وكان سبب ارتفاع أسعار الدواجن، الواردات الكبيرة من دول الشرق الأوسط وانخفاض الإنتاج المرتبط بانفلونزا الطيور.

أما أسعار الحبوب، فقد ارتفعت بنسبة 0,3%. وزاد سعر القمح بشكل خاص بسبب الأحوال الجوية غير المواتية لموسم الحصاد المقبل في بعض دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.

كما ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 0,3% بسبب زيت دوار الشمس وبذور اللفت.

والسكر بين السلع التي انخفض سعرها (-4,4%).

ويتوقع أن يكون الإنتاج أعلى في الهند وتايلاند، في حين ساعد هطول الأمطار في البرازيل نهاية مارس ومطلع أبريل، على تخفيف المخاوف بشأن موسم الحصاد الذي بدأ للتو، حسبما ذكرت الفاو.

وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0,3% عموما، حتى لو استمرت أسعار الزبدة في الارتفاع بسبب انخفاض المخزون في أوروبا الغربية بشكل خاص.