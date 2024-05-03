تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أبريل وارتفاع معدل البطالة 3.9%

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل كما تباطأت مكاسب الأجور السنوية، لكن ربما يكون من السابق لأوانه توقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر حيث لا يزال سوق العمل ضيقا إلى حد ما.

وقال مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل في تقرير التوظيف اليوم إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر مارس لتظهر ارتفاع الوظائف بمقدار 315000 وظيفة بدلا من 303000 كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 243 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات من 150.000 إلى 280.000.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% من 3.8%، ولا يزال أقل من 4% للشهر 27 على التوالي.

وارتفعت الأجور بنسبة 3.9% في الـ 12 شهرا حتى أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 4.1% في مارس. وينظر إلى نمو الأجور في نطاق يتراوح بين 3.0% و3.5% على أنه متسق مع هدف التضخم الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

أبقى البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو ما كان عليه منذ يوليو.

ولا تزال الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. تعتقد أقلية من الاقتصاديين أن النافذة تغلق. منذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس.