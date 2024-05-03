التمويل الجريء يضاعف عدد شركات التقنية المالية السعودية 21 مرة في 5 أعوام

نما عدد شركات التقنية المالية السعودية خلال العام الماضي إلى 216 شركة، بما يتجاوز مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2023، بزيادة 66 شركة بدعم من التسهيلات التنظيمية التي تقدمها الجهات الحكومية.

خلال العام الماضي، ارتفع عدد الشركات بأكبر زيادة سنوية بـ69 شركة مع زخم التمويل الجريء والتمويل منخفض التكلفة.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تضاعف عدد الشركات العاملة في القطاع 21 مرة خلال الأعوام الـ5 الماضية، حيث كان عددها 10 شركات فقط في 2018 لتبدأ بعد ذلك، في تحقيق معدلات نمو كبيرة تبعها تذبذب في الارتفاع.

واستمرت مبادرات البنك المركزي السعودي نحو تطوير الأطر التنظيمية، بما يمكن قطاع التقنية المالية سعيًا لتحقيق مستهدفات الرؤية بأن يصل عدد شركات "الفنتك" إلى نحو 525 شركة، منها إصدار قواعد تنظيم شركات الدفع وتعليمات ممارسة نشاط الوساطة، إضافة إلى رقمنه الإجراءات الرقابية.



واستطاعت السعودية تحقيق 41 % من مستهدف الرؤية خلال السنوات الماضية، ليعكس الزخم القوي للنمو نحو تحقيق مستهدف 2030.

وكان لبنك المنشآت الصغيرة دور في دعم قطاع التقنية المالية، حيث أسهمت برامج التمويل المشترك وبرامج الإقراض غير المباشر وبرامج التمويل المنخفض التكلفة بالتعاون مع شركات التمويل بأكثر من 700 مليون ريال، إضافة إلى برامج التمويل بالوكالة بالتعاون مع شركات التقنية المالية بما يزيد على 88 مليون ريال في توفير رؤوس الأموال المناسبة لتمكين رواد الشركات من تأسيس كياناتهم الخاصة وتطوير الكيانات القائمة بما يدعم مستهدفات القطاع.

وفي الوقت الذي تحتفل فيه "أبيان المالية" إحدى شركات التقنية المالية في مجال المستشار الآلي بإغلاق جولتها الاستثمارية بقيمة 69 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بلغ المجموع التراكمي للاستثمار الجريء في قطاع التقنية المالية 7 مليارات ريال بنهاية عام 2023.

ويهدف البنك المركزي إلى تمكين شركات التقنية المالية المحلية والدولية في السوق السعودية، ويأتي ذلك انطلاقا من دور البنك وهيئة السوق المالية في تمكين القطاع في أنشطة مختلفة لتعزيز استقرار القطاع ونموه وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، حيث سيتم إطلاق معمل المصرفية المفتوحة لتوفير بيئة تطويرية لقطاع البنوك والشركات المالية، إضافة إلى مبادرة "مكن فنتك" لتشجيع التنمية وخفض تكاليف الالتزام بالمعايير التقنية والفنية على رواد الأعمال.

وحدة التحليل المالي