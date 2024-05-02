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توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر وشركة نيوم لتفعيل دور السياحة الساحلية

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر وشركة نيوم لتفعيل دور السياحة الساحلية
نيوم: واس
  • الخميس 2 مايو 2024 11:45 مساء
  • حدثت فى الجمعة 3 مايو 2024 12:55 صباحا

وقّعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مذكرة تفاهم مع شركة نيوم، وذلك بهدف بحث سبل التعاون حول تطوير التشريعات والابتكار في الأنظمة والتقنيات البحرية السياحية، وتسهيل رحلة السياح، وتعزيز التنظيمات والأبحاث وتبادل الخبرات لتنفيذ وتفعيل المبادرات المشتركة.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر مع شركة نيوم إلى تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تفعيل دور السياحة الساحلية كأحد القطاعات الواعدة التي تدعم الاقتصاد الوطني.
ونصت مذكرة التفاهم على عدة مجالات للتعاون من بينها التعاون لدعم الفرص المتاحة للمستثمرين في مجال السياحة الساحلية والأنشطة المائية، وبحث سبل التعاون في تنفيذ وتفعيل أي مبادرات مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

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