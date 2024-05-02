إطلاق هوية عسير السياحية تحت شعار "عسير تهول" لتصبح وجهة عالمية على مدار العام

أطلقت اليوم الهوية السياحية الأولى لمنطقة عسير تحت شعار "عسير تهوّل" كأول هوية سياحية مناطقية في المملكة، لتصبح منطقة عسير وجهة عالمية على مدار العام.

ونظمت هيئة تطوير منطقة عسير حفل الإطلاق في قرية "رُجال" بمحافظة رجال ألمع.

وأناب الأمير تركي بن طلال أمير عسير في إطلاق الهوية السياحية "كرام الأَرومة "وهم "إنسان وأرض" عسير، التي تأتي أهميتها بناء على الوعي الحالي الذي لا يعكس مكامن القوة للمنطقة وميزها النسبية، مما قلل استمتاع السياح بتجاربها الفريدة، لتكون الهوية السياحية قصة تروي إعادة التصور لأرض كاملة بتجاربها وطبيعتها وثقافتها وفنونها وألوانها النابضة بالحياة، في توجه ملح لإعادة تشكيل الفهم واكتشاف كنوز المنطقة الأصيلة والطبيعية كما لم تُرَ من قبل.

ونوه بدور أهالي وأرض عسير في ترسيخ مفهوم الهوية السياحية للمنطقة وقال "كِرام الأَرومة.. هم رجال عسير.. أنقياء القلوب، أسخياء الأيادي.. همتهم تَقُدّ جبال.. وكلمتهم لها أفعال.. ومنبتهم طيب الأرومة"، مضيفاً "كِرام الأَرومة هن نساء المنطقة، رحيمات القلوب، قويات البأس، رفيعات الخلق، وعريبات ساس، عصيّات الدمع، لأن لهن طيب الأرومة"، مؤكداً أن أرض عسير" حمايتها فرض، وعمارتها شرع، وثراها سماء وأرضها نماء، فهي أصل لطيب الأرومة".

وأشارت هيئة تطوير عسير إلى أن الهوية السياحية الجديدة جاءت انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي لعسير الذي يتمثل في أن تصبح المنطقة وجهة عالمية طوال العام، مرتكزة على ثقافتها الأصيلة وطبيعتها المتنوعة، من خلال اختيار إحدى اللهجات الدارجة في عسير التي تشير إلى شدّة الذهول والإعجاب بالشيء، وقد روعي في تصميم الهوية أن تكون بسيطة ومنسجمة مع تنوع تضاريس المنطقة، ومتوشحاً تراثها المعماري، كما تزينت برسم الخط العربي الأصيل بطريقة تعكس التراث العريق وزخارف عربية فريدة، فيما اكتسبت الهوية ألوانها من تنوع تضاريس المنطقة بما يتسق مع ألوانها وفنونها كفن القط العسيري.

وتطمح الهيئة من إطلاق الهوية السياحية الجديدة إلى تفعيل الميز النسبية التي تحتويها منطقة عسير، ممثلة في التراث العريق، والتنوع الجغرافي، والطقس البارد، إضافة إلى القمم الجبلية التي تعد من أعلى القمم في الجزيرة العربية، حيث سيكون تفعيل تلك الميز من خلال إعداد تجارب سياحية بالتوازي مع المشروعات التنموية التي ستحتضنها المنطقة، لتستقبل أكثر من تسعة ملايين زائر بحلول عام 2030.

وتهدف الهوية السياحية إلى تطوير وجهات جديدة وإعداد تجارب جاذبة، بما يتناسب مع الطبيعة الجبلية والساحلية والصحراوية في عسير.