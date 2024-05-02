صحيفة عرب نيوز تفوز بـ 3 جوائز جديدة في مسابقة تصميم الصحف

حصدت صحيفة عرب نيوز، وهي أولى الصحف الصادرة باللّغة الإنجليزية في السعودية، ثلاث جوائز للتميّز خلال النسخة السادسة من مسابقة تصميم الصحف، ليصل إجمالي عدد الجوائز التي فازت بها الصحيفة إلى 125 جائزةً منذ إعادة إطلاقها في العام 2018.

وحصد الإصدار الخاص المطبوع تحت عنوان "عروس المملكة وفرحتها"، الذي نُشر بمناسبة الزفاف الملكي الأردني، جائزة أفضل صفحة أولى، كما حصل الإصدار المُعنون "الرياض: مدينة تزخر بالتاريخ" على جائزة أفضل إصدار يمتدّ على صفحتين، بينما حصد إصدار صحيفة عرب نيوز حول "اعتلاء العرش البريطاني" جائزة أفضل الرسوم البيانية بفضل الرسوم التي استخدمتها الصحيفة خلال تغطيتها الخاصة لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث العام الماضي.

تأسّس موقع تصميم الصحف (Newspaper Design) المتميّز عام 2009، ويُعدّ أوّل موقع إلكتروني يُعنى بتصميم الصحف في آسيا، حيث يسعى لتقدير المساهمات البارزة لكلّ من وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية في مجال تصميم الأخبار.

وقامت لجنة التحكيم لهذا العام، برئاسة المصمم الإعلامي الأمريكي من أصول كوبية والمشهور عالميًا ماريو غارسيا، بالإشادة بمُدخلات صحيفة عرب نيوز المُبتكرة والتي برعت في مجال السرد المرئي للقصص.

وقد أثنت لجنة التحكيم على صفحة "عروس المملكة وفرحتها"، التي صدرت بمناسبة زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من السعودية رجوة السيف، بسبب التصوير السينمائي المُستخدم فيها والذي عبّر عن أهميّة الحدث التاريخي. وفي هذا السياق، قال الحكام إن "الصفحة تحتفي بمناسبة تاريخية وتجسّد وأهمية الحدث من خلال عرض صورة مصقولة تبدو وكأنها ملصق لفيلم ذو إخراج جيّد، لا مجرّد صفحة رئيسية في إحدى الصحف".

وبالمثل، تمّت الإشادة بالتصميم الذي سلّط الضوء على اليوم الوطني للرياض والحملة التي أطلقتها صحيفة عرب نيوز دعمًا لملفّ استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، حيث اعتُبر أنها مزجت بشكل مُبتكر بين المناظر الطبيعية والرسوم التوضيحية لتروي قصّة المدينة بسلاسة.

كما حظيت تغطية صحيفة عرب نيوز لاعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش البريطاني خلال حفل تتويجه في شهر مايو الماضي بالتقدير بسبب جمال الرسوم البيانية المُستخدمة وحسّها الاحتفالي. وفي شهر ديسمبر، أثني على الصفحة أيضًا ضمن فئة مُلحقات المناسبات الخاصة خلال حفل توزيع جوائز الصحف الأوروبية.

تشدّد الجوائز على التطوّر التحريري الذي شهدته صحيفة عرب نيوز بقيادة رئيس التحرير فيصل عباس الذي كان رأس الحربة في عمليّة إعادة إطلاقها في العام 2018.

إن صحيفة عرب نيوز، تحت إشراف رئيس قسم التصميم عمر النشاشيبي، تواصل تلقي الثناء، حيث حصدت مؤخرًا عددًا من التكريمات خلال الحفل السنوي لرابطة مصمّمي المنشورات بنسخته التاسعة والخمسين، بفضل الصفحة الافتتاحية المُعنونة "دموع البصل ومخاوف التضخم" وتصميم الصفحة المخصّصة بتحقيق "ديب دايف" المُعنون "المملكة ضدّ الكبتاغون".

وتشمل الجوائز السابقة مجموعةً من المشاريع الخاصة، بما في ذلك العديد من الجوائز الدولية التي حصدتها الصحيفة بفضل تغطيتها لمواضيع عديدة مثل "المملكة الحيوانية في السعودية" و"دليل الحج خطوة بخطوة لعام 2023"، بالإضافة إلى الإصدار الخاص الذي حمل عنوان "كأس العالم لكرة القدم قطر 2022".