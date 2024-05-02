بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من "ستانلس ستيل"  ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وتايوان

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من منتج أنابيب فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتايوان.



وصدر قرار بدء التحقيق وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، والذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن "تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات السعودية الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية".



ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات السعودية التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.