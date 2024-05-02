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  • طرح تطوير أكثر من 5000 قطعة سكنية بمخططي ولي العهد وشهداء الوطن في مكة المكرمة

طرح تطوير أكثر من 5000 قطعة سكنية بمخططي ولي العهد وشهداء الوطن في مكة المكرمة

طرح تطوير أكثر من 5000 قطعة سكنية بمخططي ولي العهد وشهداء الوطن في مكة المكرمة
مكة المكرمة : واس
  • الخميس 2 مايو 2024 8:00 مساء
  • حدثت فى الخميس 2 مايو 2024 8:10 مساء

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرح فرصتين استثماريتين جديدتين لتطوير مخططين من مخططات المنح الكبيرة بمكة المكرمة، المتمثلة في مخطط ولي العهد 9 الجزء(ب) ومخطط شهداء الوطن، وذلك ضمن خطط أمانة العاصمة المقدسة لتطوير المخططات السكنية، وإيصال الخدمات المختلفة لها من خلال إشراك القطاع الخاص والاستفادة من خدماته في عملية التطوير، وتمكينهم من الإسهام في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة، مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط، حيث طبقت الأمانة هذا النهج في عدة مخططات بمكة المكرمة.
 وأوضحت الأمانة، أن هذه المخططات المستهدفة تُعد من أكبر المخططات السكنية في العاصمة المقدسة والواقعة في جنوب مكة المكرمة، حيث تبلغ مساحة مخطط ولي العهد 9 الجزء (ب) (6,077,494,28)م2 ويحتوي على (4649) قطعة سكنية، فيما تبلغ المساحة الإجمالية لمخطط شهداء الوطن (1,358,762,22) م2 وتحتوي على (738) قطعة سكنية.

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