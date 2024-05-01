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ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان على انخفاض بعد قرار الفيدرالي تثبيت الفائدة

ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان على انخفاض بعد قرار الفيدرالي تثبيت الفائدة
متداول يتابع خطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي على أرضية بورصة نيويورك. رويترز
نيويورك : رويترز
  • الاربعاء 1 مايو 2024 11:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 1 مايو 2024 11:27 مساء


أغلقت بورصة وول ستريت على تباين اليوم بعد أن ثبت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي مثل المتوقع، لكنه أشار إلى أن التحرك المقبل يحتمل أن يكون خفض تكاليف الاقتراض.
وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك المجمع متراجعين، بينما حقق مؤشر داو جونز مكاسب متواضعة.
ووفقا لبيانات أولية، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 18.12 نقطة أو 0.36 % ليغلق عند 5017.57 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك 54.55 نقطة أو 0.35 % إلى 15603.27 نقطة.
وصعد مؤشر داو جونز 78.54 نقطة أو 0.21 % إلى 37894.46 نقطة.
 

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