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  • جيروم باول رئيس "الفيدرالي": تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد

جيروم باول رئيس "الفيدرالي": تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد

جيروم باول رئيس "الفيدرالي": تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد
جيروم باول رئيس "الفيدرالي" الأمريكي. "رويترز"
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاربعاء 1 مايو 2024 9:45 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 1 مايو 2024 9:59 مساء


أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  أن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد.
وأشار باول تعليقا على قرار اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، إلى أن بيانات التضخم هذا العام أعلى من المتوقع، مؤكدا أن آفاق الاقتصاد يكتنفها عدم اليقين.
وأضاف باول: "لا نتوقع أن يكون مناسبا خفض أسعار الفائدة إلا إذا تكونت لدينا ثقة أكبر بتراجع التضخم صوب 2%، ولا نزال ملتزمين بإعادة التضخم إلى هدف 2%".
 

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