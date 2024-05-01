وقف نشاط تطبيق لنقل الركاب في السعودية لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات

أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات وعدم ربطه التقني مع الهيئة بهدف حماية حقوق المستفيد وتقديم خدمات موثوقة له.

وأكدت على عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب والالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط، وإيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد، وإظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب.

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وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصادرة من الهيئة العامة للنقل بما فيها الارتباط التقني بالهيئة، وتحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها، تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت الطلب، أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على كيان المنشأة.