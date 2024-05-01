"بيتكوين" تهبط إلى ما دون 58 ألف دولار وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي

انخفضت بتكوين اليوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجلت في أبريل أسوأ أداء شهري منذ أواخر 2022، وذلك وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وصدور بيانات رئيسة من سوق العمل الأمريكية.

وهبطت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولا في العالم بنحو 16 % في أبريل متأثرة بعملية جني أرباح من المستثمرين بعد ارتفاع هائل إلى مستويات غير مسبوقة تخطت 70 ألف دولار.

الحماس تجاه عملات السخرية المشفرة يتلاشى مع تراجع رهانات خفض الفائدة

وتراجعت بيتكوين 3.8 % إلى 57481 دولارا في أحدث التداولات، وهو أدنى مستوى للعملة المشفرة منذ أواخر فبراير، بينما خسرت إيثريوم نحو 2.6 بالمئة لتهبط إلى 2884 دولارا وهو أدنى مستوى منذ منتصف أبريل.



ومن غير المتوقع أن يجري المركزي الأمريكي أي تغيير في سعر الفائدة في وقت لاحق كما أصبح المستثمرون أكثر ميلا إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، ما وجه ضربة للأصول الحساسة لأسعار الفائدة مثل العملات المشفرة وأسهم الأسواق الناشئة والسندات والسلع الأساسية.