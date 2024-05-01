الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل خسارة قطاع السيارات 4.3%

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم متأثرة بمجموعة محبطة من تقارير أرباح شركات صناعة السيارات الكبرى في المنطقة فيما يقيم المستثمرون اندماجا محتملا بين بنكين إسبانيين وبيانات تشير إلى تحسن الأسس الاقتصادية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % متأثرا بخسارة 4.3 % في قطاع السيارات، وهو أكبر انخفاض للقطاع منذ سبتمبر 2022.

وتراجعت أسهم شركات فولكسفاجن ومرسيدس بنز وستيلانتس بنسب تتراوح بين 4 % و10 % بعد أن سجلت انخفاضا في المبيعات وإيرادات الربع الأول مع استعدادها لإطلاق نماذج جديدة، ومواجهة تكاليف أعلى وتضررها من ضعف الطلب على السيارات الجديدة.

وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، انخفض سهم بنك بي.بي.في.إيه 6.6 % بعد أن قال ثاني أكبر بنك في الاتحاد النقدي ومنافسه الأصغر ساباديل إنهما يجريان مفاوضات لاستكشاف اندماج محتمل. وارتفعت أسهم ساباديل 3.5 % بعد الأنباء.

وأظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو تعافى في الربع الأول من ركود طفيف مع عودة ألمانيا إلى النمو في حين استقر التضخم، مما عزز مبررات خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في يونيو.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي 4.1 % ليتصدر المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية، بعد أن أعلن البنك، الذي يركز على منطقة آسيا، عن نتائجه الفصلية وخطة إعادة شراء الأسهم والتقاعد المفاجئ للرئيس التنفيذي نويل كوين.

وصعد سهم فونوفيا 3.9 % وتفوق على مؤشر داكس الألماني بعد عودة أكبر مجموعة عقارية في البلاد إلى تحقيق أرباح في الربع الأول.

وقفز سهم المجموعة الهندسية الفنلندية كارجوتيك 16.3 % إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد نتائج الربع الأول.

وتراجعت أسهم شركة الأقمار الصناعية 14 % بعد الموافقة على شراء جميع أسهم شركة إنتل سات هولدنجز مقابل نحو 3.1 مليار دولار وإعلان نتائج الربع الأول.

