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وول ستريت تغلق منخفضة ومؤشر داو جونز يهبط 574.08 نقطة

وول ستريت تغلق منخفضة ومؤشر داو جونز يهبط 574.08 نقطة
متداول في بورصة نيويورك اليوم. رويترز
نيويورك :رويترز
الثلاثاء 30 أبريل 2024

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم مع تأثر الأسواق ببيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع تكاليف العمالة وتدهور ثقة المستهلكين عشية اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص السياسة النقدية سيحدد اتجاه أسعار الفائدة.
ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 79.92 نقطة أو 1.56 % ليغلق عند 5036.25 نقطة، بينما خسر مؤشر ناسداك 325.26 نقطة أو 2.00 % إلى 15664.13 نقطة. وهبط مؤشر داو جونز 574.08 نقطة أو 1.47 % إلى 37823.57 نقطة.
وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية 1.2 % في الربع الأخير، وهو ما فاق التوقعات.
وأظهر مسح أيضا تدهور ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل وانخفاضها إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام ونصف.
وجاء التقريران قبل يوم واحد من بدء لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي اجتماعا سيستمر يومين، إذ يتوقع المستثمرون على نطاق واسع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

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