رغم مكاسبه 18.5 مليار دولار آخر جلسة "ماسك" الخاسر الوحيد بين أكبر 10 أثرياء في العالم منذ مطلع العام

قفزت ثروة المليادير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وإكس (تويتر سابقا)، 18.5 مليار دولار خلال جلسة أمس الإثنين في الأسواق الأمريكية مع ارتفاع سهم شركة السيارات الكهربائية بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام بـ15.3 %.

تأتي ارتفاعات "تسلا" عقب تقارير صحفية تفيد بقرب طرح تقنية القيادة الذاتية كليا الخاصة بها في الصين.

رغم الصعود الأخير لثروة "ماسك" فإنه يبقى الخاسر الوحيد بين أكبر 10 أثرياء في العالم منذ مطلع العام، بـ27.5 مليار دولار، مع تراجع سهم "تسلا" بأكثر من 20 % في الفترة نفسها مع تخفيض أسعار سياراتها والنتائج الأقل من التوقعات للربع الرابع من العام الماضي رغم ارتفاعها 115 % على أساس سنوي.



على الجانب الآخر، ارتفعت ثروات تسعة من أكبر 10 أثرياء في العالم منذ مطلع العام، تصدرهم جيف بيزوس مؤسس "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية بزيادة 26.4 مليار دولار، ثم مارك زوكربيرج مؤسس ميتا "فيسبوك سابقا" أحد أكبر تطبيقات التواصل الاجتماعي عالميا، 26.1 مليار دولار.

ثالث أكبر الرابحين، لاري بايج وهو أحد مؤسسي Alphabet الشركة القابضة لـGoogle أكبر مشغل محرك بحث في العالم، بعد أن زادت ثروته بقيمة 21.7 مليار دولار، ثم سيرجي برين، الذي أسس مع لاري بيج شركة غوغل (ألفابت)، زادت ثروته 20.4 مليار دولار.

وزادت ثروة ملياردير الأسهم الشهير وارن بافيت رئيس شركة بيركشير هاثاواي بـ12.9 مليار دولار، ثم أغنى شخص في العالم بيرنار آرنو رئيس شركة لوي فيتون المتخصصة في صناعة السلع الفاخرة، وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت زادت ثروة كل منهما 9.3 مليار دولار.



كذلك زادت ثروة لاري أليسون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل العملاقة بمجال البرمجيات 8.8 مليار دولار، وستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت والمساهم في شركة ريدموند واشنطن التي تصنع نظام التشغيل ويندوز وألعاب إكس بوكس، الذي زادت ثروته 8.7 مليار دولار.