فرنسا تدق ناقوس الخطر بشأن تضاؤل أسواق رأس المال في أوروبا

دعت دراسة فرنسية، أعدها كريستيان نوير الرئيس السابق للبنك المركزي الفرنسي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع أسواق رأس المال الأوروبية لتلبية احتياجات التمويل الضخمة على مدى السنوات المقبلة وسد فجوة اقتصادية آخذة في الاتساع مع الولايات المتحدة.

وحددت الدراسة، وفقا لـ"بلومبرغ"، أربعة مجالات للعمل تشمل تطوير منتجات الادخار الأوروبية، وإعادة تنشيط التوريق، وتوحيد الإشراف على الأسواق.

وقالت الدراسة "إن القارة عانت نقصا مزمنا في الاستثمار في رأس المال المادي والابتكار منذ الأزمة المالية العالمية، وتواجه الآن متطلبات تمويل إضافية تقترب من تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) سنويا بحلول عام 2030".