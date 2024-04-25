"أكوا باور" تتخلى عن المرتبة الثانية لـ "الراجحي" كأكبر الشركات قيمة سوقية بعد انخفاض سهمها 7 %

تراجع مؤشر "تاسي" للجلسة الرابعة في أطول سلسلة انخفاض منذ منتصف يناير ليغلق عند 12254 نقطة فاقدا 101 نقطة ما يعادل 0.82 % وسط تراجع معظم القطاعات والأسهم.

ويأتي التراجع وسط انحسار المعطيات الإيجابية وترقب لنتائج الشركات، ودون ظهور حوافز إيجابية ستبقى ضغوط البيع، في حين كسر المؤشر لمستويات 12200 نقطة يزيد من فرص زيارة مستويات 12060 نقطة.

وشهدت السوق تراجع "أكوا باور" لتتخلى عن المرتبة الثانية كأكبر الشركات السعودية قيمة سوقية لمصلحة "الراجحي" بعد انخفاض سهمها 7 % وفقدها 23 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 307 مليارات ريال لتحتل المرتبة الثالثة، مقابل 310 مليارات ريال كقيمة سوقية لمصرف الراجحي، بينما جاءت "سابك" رابعا يليها "الأهلي".



الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12389 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12433 رابحا 0.63 %، بينما الأدنى عند 12238 نقطة خاسرا 0.95 %، في نهاية الجلسة أغلق عند 12254 نقطة فاقدا 101 نقطة بنحو 0.82 %. وتراجعت السيولة 18 % بنحو 1.5 مليار لتصل إلى 6.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 30 % بواقع 117 مليون سهم لتبلغ 271 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 18 % بنحو 108 آلاف سهم لتصل إلى 477 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 5.4 %، يليه "الإعلام والترفيه" بـ2.6 %، وحل ثالثا "التأمين" 2.5 %، بينما تصدر المرتفعة "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" بواقع 1.14 %، ثم "الأدوية" بمقدار 0.62 %، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.37 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع البنوك بنحو 16 % بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 11 %، ما يمثل 790 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 11 % بنحو 750 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سينومي ريتيل" بنحو 6.4 % ليبلغ 11.32 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بـ5.6 % ليصل إلى 125 ريالا، وحل ثالثا سهم "الكابلات السعودية" 5.3 % حيث أغلق عند 74.80 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الصقر للتأمين" بواقع 7.1 % ليغلق عند 33.30 ريال، يليه "أكوا باور" بـ6.9 % إلى 420 ريالا، وحل ثالثا سهم "بوان" بمقدار 5.8 % ليقفل عند 44 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم "عذيب للاتصالات" بقيمة 579 مليون ريال، يليه "أكوا باور" بنحو 431 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بـ406 ملايين ريال.



أداء السوق الموزاية

ارتفع مؤشر "نمو" 362 نقطة بنحو 1.4 % ليغلق عند 26688 نقطة. وزادت قيمة التداول 29 % ما يعادل 7.8 مليون إلى 35 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 43 % بواقع 856 ألف سهم لتبلغ 2.8 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2798 ألف صفقة متراجعة 35 صفقة بمقدار 1.2 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "غاز" بنحو 9.6 % ليبلغ 46 ريالا، يليه "بناء" بـ7.1 % ليصل إلى 48.80 ريال، وحل ثالثا سهم "أكاديمية التعلم" 6.9 % حيث أغلق عند 11.42 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جروب فايف" بواقع 8 % ليغلق عند 39.35 ريال، يليه "ميار" بـ6.3 % إلى 4.02 ريال، وحل ثالثا سهم "فيو" بمقدار 4.4 % مقفلا عند 73.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "بنان" بقيمة 7.5 مليون ريال، ثم "جاهز" بـ5.5 مليون ريال، وحل ثالثا "شور" بمبلغ 2.3 مليون ريال.



وحدة التحليل المالي