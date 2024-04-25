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أسواق الأسهم- العالمية

انخفاض حاد لمؤشرات وول ستريت متأثرة بنتائج فصلية قاتمة وبيانات اقتصادية

انخفاض حاد لمؤشرات وول ستريت متأثرة بنتائج فصلية قاتمة وبيانات اقتصادية

هبط مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 2.15 % إلى 15375.26 نقطة عند الافتتاح. "أ . ب"

رويترز: نيويورك

بدأت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تعاملات اليوم الخميس على انخفاض حاد، متأثرة بأداء أسهم الشركات سريعة النمو بعد نتائج فصلية قاتمة من شركة ميتا بلاتفورمز، في حين أدت دلالات استمرار التضخم إلى إضعاف الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت قريب.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 408.83 نقطة، بنحو 1.06 % إلى 38052.09 نقطة. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 51.75 نقطة أو 1.02 % إلى 5019.88 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 337.49 نقطة بمقدار 2.15 % إلى 15375.26 نقطة.

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