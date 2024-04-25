الذهب يهبط إلى 2313 دولار للأوقية بضغط من موجة جني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر ومع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأمريكي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2313 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (07:00) بتوقيت غرينتش وذلك في رابع جلسة على التوالي من الهبوط، كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2326.10 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مير المحلل في ماركس "موجة جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب في الذهب وهدوء توتر في الشرق الأوسط أديا إلى تراجع عام في الأسعار"، وهبط المعدن الأصفر أكثر من 100 دولار منذ أن ارتفع إلى مستوى قياسي سجل فيه 2431 دولار في 12 أبريل وهبط 3 % حتى الآن هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في 30 أبريل، وقبل ذلك من المتوقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق اليوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لمارس غدا الجمعة.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 27.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 901.60 دولار وهبط البلاديوم 1 % إلى 991 دولارا.