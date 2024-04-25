ستاندرد آند بورز يصعد بدفعة من ارتفاع عائدات السندات ونتائج الشركات

أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع في تداولات متقلبة أمس الأربعاء مع تأثر المستثمرين بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط نتائج إيجابية من الشركات خاصة عمالقة التكنولوجيا.

وساعد طرح لسندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات بقيمة غير مسبوقة بلغت 70 مليار دولار على دفع عائدات السندات إلى الارتفاع وأثر ذلك على الأسهم. وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 4.6 % .

ووفقا لبيانات أولية، سجل ستاندرد اند بورز 500 ارتفاعا بلغ 1.13 نقطة، ليغلق عند 5071.68 نقطة، وربح مؤشر ناسداك المجمع 16.63 نقطة إلى 15712.75 نقطة، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 41.36 نقطة إلى 38462.33 نقطة.

وركز المستثمرون أيضا على الأرباح الفصلية للشركات، وخاصة للأسهم سريعة النمو للشركات الكبيرة. وأصبحت ميتا بلاتفورمز ثاني شركة في الشركات الكبرى السبع التي تعلن أرباحا ربع سنوية بعد جرس الإغلاق.

وانخفضت اسهم ميتا 11 في ساعات التداول الممتدة بعد الإغلاق بعدما أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أن إنفاقها الرأسمالي قد يصل إلى 40 مليار دولار في عام 2024، حتى مع تجاوز إيرادات الربع الأول التقديرات.

ومن المقرر أن تعلن مايكروسوفت وألفابت نتائجهما في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقفزت أسهم تسلا 12 % بعد أن غطت خطط الشركة المنتجة للسيارات الكهربائية لتعزيز الإنتاج وطرح نماذج أكثر بأسعار معقولة على نتائجها الفصلية الضعيفة.